О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США за сутки выявили почти 80 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили почти 80 тысяч случаев COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 029, скончались еще 1 064 пациента с подтвержденным заболеванием.
Другие страны
2 апреля 2021 г. 20:54
В США за сутки выявили почти 80 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 029, скончались еще 1 064 пациента с подтвержденным заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали 66 641 случай заражения коронавирусом и 1 076 смертей.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США были зарегистрированы более 30,5 миллиона случаев заболевания, скончались свыше 553 тысяч пациентов с диагностированным коронавирусом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Капитолий в США закрыли из-за внешней угрозы безопасности
Капитолий в США закрыли из-за внешней угрозы безопасности
2 апреля 2021 г. 21:35
Министра здравоохранения Румынии оштрафовали за неношение медмаски
Министра здравоохранения Румынии оштрафовали за неношение медмаски
2 апреля 2021 г. 20:35
Уровень избыточной смертности в США за 2020 год вырос на 23%
Уровень избыточной смертности в США за 2020 год вырос на 23%
2 апреля 2021 г. 20:23
Более 40 несовершеннолетних погибли в Мьянме из-за действий военных
Более 40 несовершеннолетних погибли в Мьянме из-за действий военных
2 апреля 2021 г. 17:55
Жена Байдена разыграла журналистов
Жена Байдена разыграла журналистов
2 апреля 2021 г. 16:13
Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 апреля
Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 апреля
2 апреля 2021 г. 15:14
Сеул и Вашингтон ведут консультации о встрече своих лидеров весной
Сеул и Вашингтон ведут консультации о встрече своих лидеров весной
2 апреля 2021 г. 14:00
Число жертв крушения поезда в Тайване возросло до 48
ФотоЧисло жертв крушения поезда в Тайване возросло до 48
2 апреля 2021 г. 12:40
Украина обновила антирекорд суточного прироста случаев заражения COVID-19
Украина обновила антирекорд суточного прироста случаев заражения COVID-19
2 апреля 2021 г. 11:17
Малайзия пообещала разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины
Малайзия пообещала разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины
2 апреля 2021 г. 09:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi