В США за сутки выявили почти 80 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 029, скончались еще 1 064 пациента с подтвержденным заболеванием.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 029, скончались еще 1 064 пациента с подтвержденным заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали 66 641 случай заражения коронавирусом и 1 076 смертей.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США были зарегистрированы более 30,5 миллиона случаев заболевания, скончались свыше 553 тысяч пациентов с диагностированным коронавирусом.