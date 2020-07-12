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В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом

В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом Более 61 тысячи случаев заражения COVID-19 выявлено в США за последние сутки, еще свыше 600 человек скончались.
Другие страны
12 июля 2020 г. 16:55
В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом

Более 61 тысячи случаев заражения COVID-19 выявлено в США за последние сутки, еще свыше 600 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Так, за последние 24 часа в стране выявили 61 352 случая заражения COVID-19, умерли 685 пациентов с коронавирусом.

За все время в США выявили 3 247 782 случая заражения COVID-19, скончались почти 135 тысяч человек, выздоровели более 995 тыс.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 12,7 миллиона заразившихся и более 565 тысяч летальных исходов.

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