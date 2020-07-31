В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев COVID-19

Свыше 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались.

Свыше 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в Соединенных Штатах выявили 67 619 новых случаев заражения коронавирусом и 1233 летальных исхода.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 495 015 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 152 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.