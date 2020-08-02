О нас
Report Georgia

В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса

В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 1,1 тысячи человек скончались.
Другие страны
2 августа 2020 г. 15:11
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса

Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 1,1 тысячи человек скончались.

Как передает Report об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 406 новых случаев заражения коронавирусом и 1 133 летальных исходов.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 620 502 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 154 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da son sutkada koronavirusa 58 mindən çox yoluxma aşkarlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15

Последние новости

15:25
AZAL выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку Социальная защита
15:11
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса Другие страны
14:17
Заключенные устроили бунт в американской тюрьме Другие страны
13:24
В США около 400 человек заразились сальмонеллезом Другие страны
12:19
Еще у 17 военнослужащих США в Японии выявили коронавирус Другие страны
11:48
В России выявили 5 427 новых случаев коронавируса В регионе
10:23
В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей Это интересно
09:38
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт
09:28
В Германии выявили 240 случаев заболевания коронавирусом за сутки Другие страны
08:59
В Баку автомобиль переехал маленькую девочку Происшествия
08:20
Роналду поделился впечатлениями от пребывания в "Ювентусе" Футбол
07:45
Объяснена тайна сотен посылок из Китая с семенами Это интересно
07:40
В столице зверски избили мужчину Происшествия
06:01
В Баку подростка сбил автомобиль Происшествия
05:54
Crew Dragon отстыковался от космической станции ИКТ
Вся новостная лента