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В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19 В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,2 миллиона зараженных, скончались более 575 тысяч пациентов с COVID-19
Другие страны
30 апреля 2021 г. 18:19
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 58 199, скончались 854 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали более 54 тысяч случаев заражения COVID-19 и 948 летальных исходов.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,2 миллиона зараженных, скончались более 575 тысяч пациентов с COVID-19.

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