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В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса

В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса Более 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки вСША, 1 243 человека скончались.
Другие страны
8 августа 2020 г. 16:06
В США за сутки выявили более 58 тыс. случаев коронавируса

Более 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, 1 243 человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 173 новых случая заражения коронавирусом.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 4 942 746 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 161 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,6 миллиона заразившихся.

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