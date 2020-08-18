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В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса

В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса Свыше 35 тысяч случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в США за прошедшие сутки, скончались 445 человек
Другие страны
18 августа 2020 г. 17:13
В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса
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Свыше 35 тысяч случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали в США за прошедшие сутки, скончались 445 человек.  

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние 24 часа выявлены 35 112 заболевших. Сутками ранее сообщалось о 42 048 случаях и 571 летальном исходе.

По последним данным университета, общее число случаев инфицирования коронавирусом в США составляет 5 444 115, скончались в общей сложности 170 559 человек.

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Версия на английском языке US: Daily COVID-19 cases surpass 35 thousand

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