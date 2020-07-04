О нас
Report Georgia

В США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки в пятницу вновь превысило предыдущий антирекорд с начала пандемии и составило 57 497.
Другие страны
0
4 июля 2020 г. 06:44
В США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки в пятницу вновь превысило предыдущий антирекорд с начала пандемии и составило 57 497.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

До этого наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано 2 июля - 55 220. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз. С ростом числа новых случаев заболевания почти в 40 штатах празднование 4 июля Дня независимости в стране было частично отменено или скорректировано с целью прекратить распространение инфекции.

При этом рекордных показателей рост количества зафиксированных случаев заражения достигал за последнюю неделю в 16 штатах. Так, наибольшее их число по стране было зафиксировано в пятницу во Флориде - 9 488. Пиковый рост заболеваемости в штате регистрируется 26-й день подряд.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da koronavirusa rekord sayda yoluxma qeydə alınıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Вторая перестрелка за день в США
Вторая перестрелка за день в США
4 июля 2020 г. 06:42
В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона
В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона
4 июля 2020 г. 04:03
В мире коронавирусом заразились более 11 млн человек
В мире коронавирусом заразились более 11 млн человек
4 июля 2020 г. 03:45
Стрельба в США, 4 раненых
Стрельба в США, 4 раненых
4 июля 2020 г. 03:42
В США разбился самолет, есть жертвы
В США разбился самолет, есть жертвы
4 июля 2020 г. 01:00
От коронавируса в мире скончались 517 тыс. человек
От коронавируса в мире скончались 517 тыс. человек
4 июля 2020 г. 00:47
Названо число жертв коронавируса в Британии
Названо число жертв коронавируса в Британии
3 июля 2020 г. 23:57
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055
3 июля 2020 г. 20:50
ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома
ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома
3 июля 2020 г. 20:36
Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи
Число случаев COVID-19 в Молдове превысило 17,4 тысячи
3 июля 2020 г. 20:23

Последние новости

06:49
Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет Это интересно
06:44
Вторая перестрелка за день в США Другие страны
06:44
В США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Другие страны
05:43
В Баку молодого мужчину ударили ножом в живот Происшествия
04:54
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили Индивидуальные
04:03
В Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона Другие страны
03:45
В мире коронавирусом заразились более 11 млн человек Другие страны
03:42
Стрельба в США, 4 раненых Другие страны
03:41
Еще один азербайджанских врач скончался от COVID-19 Здравоохранение
02:25
"Атлетико" разгромил "Мальорку" и продлил беспроигрышную серию Футбол
02:17
Один из лучших бомбардиров сборной Чехии завершает карьеру  Футбол
01:41
ФотоВыросло число погибших и раненых в результате взрывов на фабрике в Турции В регионе
01:25
Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter Индивидуальные
00:47
От коронавируса в мире скончались 517 тыс. человек Другие страны
00:34
Поножовщина в Баку, есть раненый Происшествия