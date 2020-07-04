В США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки в пятницу вновь превысило предыдущий антирекорд с начала пандемии и составило 57 497.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки в пятницу вновь превысило предыдущий антирекорд с начала пандемии и составило 57 497.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

До этого наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано 2 июля - 55 220. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз. С ростом числа новых случаев заболевания почти в 40 штатах празднование 4 июля Дня независимости в стране было частично отменено или скорректировано с целью прекратить распространение инфекции.

При этом рекордных показателей рост количества зафиксированных случаев заражения достигал за последнюю неделю в 16 штатах. Так, наибольшее их число по стране было зафиксировано в пятницу во Флориде - 9 488. Пиковый рост заболеваемости в штате регистрируется 26-й день подряд.