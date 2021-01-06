В США за сутки выявили 229 тысяч случаев COVID-19

Скончались 3 775 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 229 тысяч, скончались 3 775 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 229 055 случаев заражения COVID-19.

Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 357 тысяч заболевших.