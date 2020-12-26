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В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19

В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19 За прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 105 906 новых случаев заражения COVID-19
Другие страны
26 декабря 2020 г. 15:59
В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось почти на 106 тысяч, скончались 1 223 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 105 906 новых случаев заражения COVID-19.

На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев.

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