В США за сутки выявлено свыше 25 тысяч случаев COVID-19

Свыше 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, более 800 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 396 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 22 883.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 846 человек, накануне сообщалось о 896 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.