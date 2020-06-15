В США за сутки выявили свыше 19 тыс. случая COVID-19

Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, около 300 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 19 532 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 540.Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 296 человек, накануне сообщалось о 767 скончавшихся.По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 561 тысячи человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 7 934 277 человек. Выздоровели в мире свыше 3,7 миллиона, более 433 тысяч человек умерли.