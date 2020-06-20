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В США за сутки выявили почти 30 тысяч случаев COVID-19

​В США за сутки выявили почти 30 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки коронавирус подтвердился у 29 909 человек. 

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что скончались 678 человек. Днем раньше заразились 27 762, умерли 717 пациентов.

Всего в США коронавирус подтвердился у 2,2 миллиона, погибли больше 119 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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