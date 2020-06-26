В США за сутки выявили около 40 тыс. новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, свыше 2,4 тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 39 972 случая заражения, скончались еще 2 425 пациентов с COVID-19.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 422 312 случаев заражения и 124 415 летальных исходов. Отмечается, что свыше 663 тысяч человек выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 9,6 миллиона человек, умерли свыше 489,5 тысячи людей с подтвержденным COVID-19.