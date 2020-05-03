​В США за сутки выявили более 29 тысяч случаев заражения COVID-19

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Число случаев заражения новым коронавирусом в США за последние сутки возросло более чем на 29 тысяч, скончались свыше 1,4 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 29 078 новых случаев заражения, днем ранее заболели 34 037 человек.

Число умерших пациентов с COVID-19 возросло на 1 426, при этом число летальных исходов за предыдущие сутки составило 1 947.

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше 1,1 миллиона человек заразились коронавирусом за все время, более 66 тысяч человек скончались.