​В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд. Так, по итогам дня данный показатель достиг 1 973 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано 430 376 случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 739 человек, поправились 23 707.

Прежний антирекорд - свыше 1,7 тыс. умерших за сутки - был зарегистрирован по итогам 7 апреля. До этого показатель в 1,4 тыс. жертв был зафиксирован 3 апреля.