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    В США за сутки совершены три нападения на полицейских

    Один полицейский убит, двое ранены

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ За последние сутки в США было совершено не менее трех нападений на сотрудников полиции. Как сообщает Report  cо ссылкой на USA Today,  в Техасе убит полицейский, во Флориде и Миссури сотрудники правоохранительных органов получили ранения.

    В районе Сан-Антонио штата Техас 50-летний Бенджамин Маркони, проработавший в полиции около 20 лет, был застрелен неизвестным при попытке проверить документы водителя. Ведется розыск убийцы.

    На острове Санибел штата Флорида преступник выстрелил в полицейского, остановившего его автомобиль. Раненый сотрудник полиции доставлен в больницу. 

    В Сент-Луисе (штат Миссури) преступник открыл огонь по полицейскому, находившемуся в автомобиле. Стрелявший скрылся.

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