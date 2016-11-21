В США за сутки совершены три нападения на полицейских

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ За последние сутки в США было совершено не менее трех нападений на сотрудников полиции. Как сообщает Report cо ссылкой на USA Today, в Техасе убит полицейский, во Флориде и Миссури сотрудники правоохранительных органов получили ранения.

В районе Сан-Антонио штата Техас 50-летний Бенджамин Маркони, проработавший в полиции около 20 лет, был застрелен неизвестным при попытке проверить документы водителя. Ведется розыск убийцы.

На острове Санибел штата Флорида преступник выстрелил в полицейского, остановившего его автомобиль. Раненый сотрудник полиции доставлен в больницу.

В Сент-Луисе (штат Миссури) преступник открыл огонь по полицейскому, находившемуся в автомобиле. Стрелявший скрылся.