В США за сутки почти две тысячи человек умерли от коронавируса

Почти 2 тысячи человек скончались в США за последние 24 часа, было зарегистрировано 26 889 новых случаев заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По его информации за сутки умерли 1 997 человек с COVID-19. Общее число смертей в стране превысило 40,6 тысячи, коронавирусом за все время заразились более 759 тысяч человек. Выздоровели более 70 тысяч.

Напомним, что за предыдущие сутки умерли более 1 800 человек, зарегистрированы были почти 34 тысячи случаев заражения.