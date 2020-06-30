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В США за сутки от коронавируса умерли свыше 300 человек

В США за сутки от коронавируса умерли свыше 300 человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 41,5 тысячи, еще более 330 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 41 556 новых случаев заражения и 337 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Днем ранее эти показатели составляли 38 845 и 264 соответственно.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 590 582 заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели.

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