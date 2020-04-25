​В США за сутки от коронавируса погибли более 3,3 тыс. человек

Более 3,3 тысячи зараженных коронавирусом скончались в США за последние сутки.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.

По его данным, число летальных исходов за сутки составило 3 332, днем ранее скончались 2 139 человек. Всего в США скончались 51 017 человек, зараженных коронавирусом.

Общее число случаев заражения в стране достигло 890 524, за последние сутки выявлены 28 819 новых случаев.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

Отметим, что США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.