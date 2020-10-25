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В США за сутки от COVID-19 скончались 914 человек

В США за сутки от COVID-19 скончались 914 человек За минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения
Другие страны
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25 октября 2020 г. 15:51
В США за сутки от COVID-19 скончались 914 человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения, скончались еще 914 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 83 757 новых случаях, что стало рекордом с начала эпидемии, и 943 летальных исходах.

Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,5 миллиона человек, скончались 224 906 пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.

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