В США за сутки от COVID-19 скончались 914 человек

За минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки второй день подряд превышает 83 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 83 718 новых случаев заражения, скончались еще 914 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 83 757 новых случаях, что стало рекордом с начала эпидемии, и 943 летальных исходах.

Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,5 миллиона человек, скончались 224 906 пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.