В США за сутки от COVID-19 скончались 400 человек

Более 31 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались свыше 400 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 31 012 случаев заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 24 760.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 425 человек, накануне сообщалось о 250 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали 2 312 302 случая заражения коронавирусом и более 120 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 640 тысяч человек.