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В США за сутки коронавирусом заразились свыше 90 тыс. человек

В США за сутки коронавирусом заразились свыше 90 тыс. человек Всего в США коронавирусом заразились более 8,6 миллиона человек
Другие страны
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26 октября 2020 г. 16:37
В США за сутки коронавирусом заразились свыше 90 тыс. человек

Более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зафиксировали 60 789 новых случаев заражения, скончались еще 340 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 83 718 новых случаях и 914 летальных исходах.

Согласно последним данным университета, всего в США коронавирусом заразились более 8,6 миллиона человек, скончались 225 239 пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.

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