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В США за сутки коронавирусом заразились свыше 28 тыс. человек

В США за сутки коронавирусом заразились свыше 28 тыс. человек Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тыс. - был зарегистрирован в начале года
Другие страны
22 мая 2021 г. 17:32

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 28 341, скончались 684 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики США зафиксировали 30 141 случай COVID-19 и 665 смертей.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тыс. - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тыс. смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 млн зараженных, скончались более 589 тыс. пациентов с COVID-19.

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