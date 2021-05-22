В США за сутки коронавирусом заразились свыше 28 тыс. человек

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тыс. - был зарегистрирован в начале года

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 28 341, скончались 684 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики США зафиксировали 30 141 случай COVID-19 и 665 смертей.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тыс. - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тыс. смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 млн зараженных, скончались более 589 тыс. пациентов с COVID-19.