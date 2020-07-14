В США за сутки из-за коронавируса скончались 400 человек

Число заразившихся COVID-19 в стране превышает 58 тыс. человек

Более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще 400 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новсти, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 58 114 случаев заражения COVID-19, умерли 400 пациентов с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 364 547 случаев заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели более миллиона заразившихся.