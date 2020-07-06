В США за сутки из-за COVID-19 скончались свыше 200 человек

В стране зарегистрировано свыше 49 тыс.новых случаев заражения коронавирусом

Более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 200 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в США зафиксировали 49 199 случаев заражения, скончался еще 271 пациент с COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 45 283 и 242 соответственно.

Согласно его информации, всего в США выявлено 2 888 730 случаев заражения COVID-19, выздоровели 906 763 человека, скончались 129 947.

Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 11,4 миллиона случаев заражения и свыше 534 тысяч смертей из-за COVID-19. Свыше 6,1 миллиона человек выздоровели.