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В США за сутки COVID-19 заразились рекордные 75 тыс. человек

В США за сутки COVID-19 заразились рекордные 75 тыс. человек Предыдущий наивысший показатель составлял 68 тыс. человек и был достигнут в пятницу на прошлой неделе
Другие страны
17 июля 2020 г. 11:32
В США за сутки COVID-19 заразились рекордные 75 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки в США достигло 75 тыс. человек, что примерно на 7 тыс. (примерно 10%) выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного всего неделю назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета The New York Times на основе собственных подсчетов.

Предыдущий наивысший показатель заразившихся, по данным издания, составлял 68 тыс. человек и был достигнут в пятницу на прошлой неделе. Средний уровень новых случаев заражения в сутки за последние семь дней, но без учета последнего рекорда составляет 63 тыс. При этом цифры значительно выше тех, что фиксировались в Соединенных Штатах во время начала пандемии в апреле, когда медики выявляли в день около 30-40 тыс. новых случаев.

Газета при этом отмечает, что пятничные рекорды могут объясняться задержкой при предоставлении местными учреждениями здравоохранения собранных данных, когда накопленная за неделю информация публикуется к последнему рабочему дню недели. Так произошло, например, в Сан-Антонио. Зафиксированы и новые рекорды по смертности, например, во Флориде, где в конце августа запланирован национальный съезд Республиканской партии. За сутки там умерло 156 заразившихся коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что увеличение количества заразившихся объясняется более широким распространением тестирования по сравнению с весной. Однако эти утверждения подвергаются критике со стороны продемократических СМИ, указывающих, что в некоторых штатах тестов проводится даже меньше, чем три месяца назад, но заболевших при этом там оказывается больше.

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