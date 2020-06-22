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В США за сутки COVID-19 подтвердился у 24 тысяч человек

В США за сутки COVID-19 подтвердился у 24 тысяч человек

В США за сутки коронавирус подтвердился у 24 тыс. человек. Как передает Report, об этом  пишет университет Джонса Хопкинса. 

Днем ранее показатель достигал 32 тыс.

За сутки умерли 250 пациентов с коронавирусом, накануне — 595 пациентов.

Всего в США коронавирусом заразились почти 2,3 млн, умерли около 120 тыс., выздоровели больше 622 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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