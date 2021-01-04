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В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19

В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 210 тысяч, скончались 1 394 человека
Другие страны
4 января 2021 г. 18:00
В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 210 тысяч, скончались 1 394 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Сутками ранее в США зафиксировали рекорд, были выявили почти 300 тысяч случаев заражения.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 210 479 случаев заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 351 тысячи заболевших.
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