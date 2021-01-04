В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 210 тысяч, скончались 1 394 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.