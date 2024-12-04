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В США за неделю запасы нефти снизились на 5,1 млн баррелей

В США за неделю запасы нефти снизились на 5,1 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,1 млн баррелей и на 29 ноября 2024 года составили 423,4 млн баррелей,
Другие страны
4 декабря 2024 г. 20:33
В США за неделю запасы нефти снизились на 5,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,1 млн баррелей и на 29 ноября 2024 года составили 423,4 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнерго США.

В ведомстве уточнили, что нынешний объем запасов на 5% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

Согласно биржевым данным, цена февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,02%, до $73,56 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе уменьшилась на 0,01%, до $68,87 за баррель.

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Версия на английском языке US crude oil inventories tumble much more than expected

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