В США за неделю запасы нефти снизились на 5,1 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,1 млн баррелей и на 29 ноября 2024 года составили 423,4 млн баррелей,

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,1 млн баррелей и на 29 ноября 2024 года составили 423,4 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнерго США.

В ведомстве уточнили, что нынешний объем запасов на 5% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

Согласно биржевым данным, цена февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,02%, до $73,56 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе уменьшилась на 0,01%, до $68,87 за баррель.