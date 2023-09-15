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В США взорвался вагон поезда с хлорной кислотой, власти эвакуируют население

В США взорвался вагон поезда с хлорной кислотой, власти эвакуируют население Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в штате Небраска, власти проводят эвакуацию населения.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 09:24
В США взорвался вагон поезда с хлорной кислотой, власти эвакуируют население

Вагон поезда с хлорной кислотой взорвался в штате Небраска, власти проводят эвакуацию населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пожарная служба Норт-Платт.

"Примерно в 12:10 произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards <...>. Экстренная эвакуация <...> из-за пожара на железной дороге с сильным токсичным дымом", - написало ведомство на своей странице в соцсети "X".

Как отмечает телекомпания ABC, в вагоне находилась хлорная кислота, которая используется для изготовления взрывчатых веществ, различных пищевых продуктов и лекарств. Пока не ясно, что стало причиной взрыва, никто не пострадал и ни один вагон не сошел с рельсов, уточняет телекомпания.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, пожар был потушен, но спасатели продолжают следить за ситуацией.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də xlor turşusu olan vaqon partlayıb
Версия на английском языке Train car carrying toxic perchloric acid explodes in US

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