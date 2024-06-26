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В США выявлены связанные с террористами нелегальные мигранты

В США выявлены связанные с террористами нелегальные мигранты Министерство внутренней безопасности США выявило более 400 мигрантов, которые предположительно проникли в страну нелегально с помощью структур, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).
Другие страны
26 июня 2024 г. 23:40
В США выявлены связанные с террористами нелегальные мигранты

Министерство внутренней безопасности США выявило более 400 мигрантов, которые предположительно проникли в страну нелегально с помощью структур, связанных с террористической организацией ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По информации, мигранты прибыли из Центральной Азии и других регионов, они были определены как "лица, вызывающие беспокойство".

Уже задержаны 150 мигрантов, местонахождение 50 остается неизвестным, сообщает телеканал.

Ранее телеканал Fox news со ссылкой на анализ экспертов в сфере безопасности сообщил об угрозе террористического акта на территории США, в первую очередь в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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