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В США выявили свыше 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили свыше 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек
Другие страны
23 апреля 2021 г. 17:38
В США выявили свыше 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 257, скончались 943 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,9 миллиона человек, скончались 570 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

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