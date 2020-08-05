В США выявили свыше 57 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

От коронавируса за сутки скончались 1,3 тыс. человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 57,5 тысяч, скончались еще более 1,3 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 57 540 новых случаев заражения, скончались еще 1 399 человек с подтверждённым COVID-19.

Днем ранее эти показатели составляли 45 368 и 540 соответственно.

За все время в США выявили 4 771 519 заражений и 156 839 смертей. После заражения выздоровели более 1,5 миллиона человек.