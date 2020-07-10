В США выявили рекордные 63 тыс. новых случаев СOVID-19 за сутки

Более 900 человек с COVID-19 скончались

Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались. Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 63 247 случаев заражения, 990 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Днем ранее эти показатели составляли 58 601 случай заражения и 820 летальных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 118 168 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч человек. Выздоровели более 969 тысяч заразившихся.