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В США выявили рекордные 63 тыс. новых случаев СOVID-19 за сутки

В США выявили рекордные 63 тыс. новых случаев СOVID-19 за сутки Более 900 человек с COVID-19 скончались
Другие страны
10 июля 2020 г. 14:52
В США выявили рекордные 63 тыс. новых случаев СOVID-19 за сутки

Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией  за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались. Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 63 247 случаев заражения, 990 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Днем ранее эти показатели составляли 58 601 случай заражения и 820 летальных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 118 168 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч человек. Выздоровели более 969 тысяч заразившихся.

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