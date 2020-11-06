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В США выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

В США выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки Число заразившихся превысило 120 тысяч за последние сутки
Другие страны
6 ноября 2020 г. 17:10
В США выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

В США за сутки коронавирус подтвердился у 121 888 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд зафиксировали 5 ноября, когда заболело 102 831 человек.

Всего в США заразились почти 10 миллионов, выздоровели 6,3 миллиона, погибли 241 тысяча человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

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