В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере $398,9 млн в 2022 финансовом году.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере $398,9 млн в 2022 финансовом году.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении аппарата инспектора.

"В ходе консультаций было установлено, что в 2022 финансовом году ВМС перерасходовали в три раза средства, выделенные Украине, на общую сумму $398,9 млн", - говорится в документе.

Аппарат инспектора порекомендовал ВМС принять оперативные меры по внедрению превентивного контроля, чтобы избежать подобного в будущем. В этом году у военных были средства на покрытие перерасхода, однако, как отмечается в заявлении, "в будущем их может не оказаться".

Также ВМС были направлены рекомендации, которые позволят устранить последствия перерасхода, допущенного в 2022 финансовом году.