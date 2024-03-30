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В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн

В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере $398,9 млн в 2022 финансовом году.
Другие страны
30 марта 2024 г. 06:04
В США выявили перерасход выделенных Киеву средств на $398,9 млн

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере $398,9 млн в 2022 финансовом году.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении аппарата инспектора.

"В ходе консультаций было установлено, что в 2022 финансовом году ВМС перерасходовали в три раза средства, выделенные Украине, на общую сумму $398,9 млн", - говорится в документе.

Аппарат инспектора порекомендовал ВМС принять оперативные меры по внедрению превентивного контроля, чтобы избежать подобного в будущем. В этом году у военных были средства на покрытие перерасхода, однако, как отмечается в заявлении, "в будущем их может не оказаться".

Также ВМС были направлены рекомендации, которые позволят устранить последствия перерасхода, допущенного в 2022 финансовом году.

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