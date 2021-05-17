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В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня

В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня Самый маленький с июня 2020 года суточный прирост заражения коронавирусом зафиксирован в США, за прошедшие 24 часа выявлены 16 864 случая.
Другие страны
17 мая 2021 г. 20:29
В США выявили минимальный прирост числа случаев COVID-19 с июня

Самый маленький с июня 2020 года суточный прирост заражения коронавирусом зафиксирован в США, за прошедшие 24 часа выявлены 16 864 случая.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

За минувшие сутки медики в США подтвердили 262 летальных исхода.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

По данным университета, предыдущий минимальный суточный прирост заражений коронавирусом был зафиксирован 10 июня 2020 года. В тот день COVID-19 выявили у 11 802 человек.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили почти 33 миллиона зараженных, скончались почти 586 тысяч пациентов с COVID-19.

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