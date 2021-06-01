В США выявили минимальное число случаев COVID-19 с марта 2020 года

Число случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 5 735, это новый минимальный суточный прирост с марта 2020 года, скончались ещё 138 человек.

Число случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 5 735, это новый минимальный суточный прирост с марта 2020 года, скончались ещё 138 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно данным университета Хопкинса, показатель ниже нынешнего был зафиксирован 16 марта прошлого года. Тогда число заболевших COVID-19 составило 5 068.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.