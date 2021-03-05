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В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 67 тысяч, скончались почти 2 тысячи человек.
Другие страны
5 марта 2021 г. 18:27

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 67 тысяч, скончались почти 2 тысячи человек.

Как передает Report, это следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах медики зафиксировали 67 164 новых случая заражения и 1 903 летальных исхода.

Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 827 140, скончались 520 356 пациентов с диагностированным COVID-19.

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