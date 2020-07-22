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В США выявили более 64,5 тысячи новых случаев коронавируса

В США выявили более 64,5 тысячи новых случаев коронавируса Свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, более 1 тысячи человек скончались.
Другие страны
22 июля 2020 г. 16:10
В США выявили более 64,5 тысячи новых случаев коронавируса

Свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, более 1 тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее в США были зафиксированы более 56 тысяч случаев заражения и 372 летальных исхода.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 64 534 случая заражения COVID-19, скончались 1 082 пациента с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 902 135 случаев заражения коронавирусом, скончались более 142 тысяч человек, выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da 64,5 mindən çox yeni yoluxma aşkar edilib
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