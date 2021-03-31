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В США выявили более 61 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили более 61 тысячи новых случаев COVID-19 Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 61 240, скончались еще 875 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Другие страны
31 марта 2021 г. 18:15
В США выявили более 61 тысячи новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 61 240, скончались еще 875 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 в США было зафиксировано более 30,3 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончалась почти 551 тысяча пациентов с диагностированным коронавирусом.

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