В США выявили более 61 тысячи новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 61 240, скончались еще 875 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 61 240, скончались еще 875 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 в США было зафиксировано более 30,3 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончалась почти 551 тысяча пациентов с диагностированным коронавирусом.