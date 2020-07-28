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В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19 Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 56 тысяч, скончались еще более тысячи человек.
Другие страны
28 июля 2020 г. 14:54

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 56 тысяч, скончались еще более тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 56 336 новых случаев заражения и 1 076 летальных исходов.

Согласно информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 4 294 770 человек, скончались более 148 тысяч.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da 56 mindən çox yeni yoluxma aşkar edilib
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da 56 mindən çox yeni yoluxma aşkar edilib

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