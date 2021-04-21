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В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19 Днем ранее медики в США зафиксировали более 67 тысяч случаев заражения COVID-19
Другие страны
21 апреля 2021 г. 17:43
В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 54 672, скончались 776 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 568 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

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