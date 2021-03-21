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В США выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 53 722
Другие страны
21 марта 2021 г. 17:35
В США выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 53 722, скончался еще 771 пациент с подтвержденным заболеванием. Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 784 199, скончались 541 918 пациентов с выявленным коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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