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В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тысячи, скончались 3 456 человек
Другие страны
9 января 2021 г. 16:12
В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тысячи, скончались 3 456 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 204 случая заражения COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 368 тысяч заболевших.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da bir günə 283 mindən çox insan koronavirusa yoluxub
Версия на английском языке US records over 283 thousand Covid cases per day

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