В США выявили более 229 тысяч случаев COVID-19 за сутки

С начала эпидемии в США выявили более 23 миллионов случаев заражения коронавирусом

Число выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 229 тысяч, было зарегистрировано еще 3,7 тысячи летальных исходов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 229 386 новых случаев заражения коронавирусом, 3 769 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 388 тысяч человек.