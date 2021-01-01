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В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки Скончались 3419 человек
Другие страны
1 января 2021 г. 15:48
В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 227 тысяч, скончались 3 419 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 227 315 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 345 тысяч заболевших.

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