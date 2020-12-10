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В США выявили более 221 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В США выявили более 221 тысячи новых случаев заражения коронавирусом За последние 24 часа в США зарегистрированы 221 267 новых случаев заболевания COVID-19
Другие страны
10 декабря 2020 г. 16:25
В США выявили более 221 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США за минувшие сутки превысило 221 тысячу, скончались еще 3 124 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в США зарегистрированы 221 267 новых случаев заболевания COVID-19. На прошлой неделе медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.

По информации университета, в общей сложности в США зарегистрировали почти 15,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 289 тысяч пациентов. Излечились более 5,8 миллиона заболевших.

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