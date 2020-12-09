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В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки Cкончались 2534 человека
Другие страны
9 декабря 2020 г. 17:16
В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявили в США за последние сутки, скончались 2 534 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 215 586 новых случаев заражения. На прошлой неделе медики зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 15,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 286 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.

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