В США выявили более 215 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Cкончались 2534 человека

Более 215 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявили в США за последние сутки, скончались 2 534 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 215 586 новых случаев заражения. На прошлой неделе медики зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших - 227 885.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 15,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 286 тысяч человек. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.